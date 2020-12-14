الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

وزير المياه يبحث ومجلس محافظة الكرك مطالب المحافظة

نقابة المحامين تقرر منع الترافع لمدة أسبوع ووقف التدريب

الإثنين، 14-12-2020 11:15 ص

أعراض شائعة قد تشعر بها بعد تلقي لقاح فايزر

115594135-0bc296f0-e394-479d-887c-65ff39c7ba0a-1606934161


الوكيل الاخباري - اختبرت شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية، لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، في دراسة عالمية شملت أكثر من 40 ألف متطوع إما للحصول على جرعتين من لقاحها أو جرعتين من حقن الدواء الوهمي.

اضافة اعلان

ومع ذلك، شعر معظم المتطوعين الذين شكلت أجسادهم مناعة ضد الفيروس، بآثار جانبية مؤقتة، بعد وقت قصير من تلقي التطعيم، بما في ذلك التعب والصداع والألم في موقع الحقن، حسبما أفادت شبكة "سي إن بي سي".

 

وقال الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما إنهم شعروا بآثار جانبية أكثر من المتطوعين الأكبر سنا، لكن هذه الآثار الجانبية كانت أمرا متوقعا، وعادة ما تظهر في غضون يومين من تلقي جرعة وتستمر لمدة يوم أو يومين فقط في المتوسط.


* فيما يلي الآثار الجانبية الشائعة التي شعر بها الأشخاص بعد تلقي لقاح فايزر و بيونتك:
- ألم في موقع الحقن (84%)
- التعب (63%)
- صداع (55%)
- آلام العضلات (38%)
- قشعريرة (32%)
- آلام المفاصل (24%)
- الحمى (14%)


ومن بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، ممن تلقوا اللقاح، قال 4.6% إنهم شعروا بإجهاد شديد بعد أخذ الحقنة الثانية، و3.2% عانوا من صداع شديد.


وكانت الحمى شائعة أيضا في تلك الفئة العمرية؛ حيث كان 15.8% لديهم درجة حرارة لا تقل عن 100.4 درجة فهرنهايت (38 مئوية) بعد الجرعة الثانية من اللقاح.


ومن بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما، أبلغ 2.8% عن إجهاد شديد، و 0.5% عانوا من صداع شديد بعد الجرعة الثانية، و 10.9% شعروا بحمى.


قال مسؤول طبي كبير في الإدارة الأمريكية، اختاره الرئيس دونالد ترامب للإشراف على برنامج اللقاحات المضادة لـ"كوفيد- 19"، مطلع هذا الشهر، إن لقاحي "فايزر" و"مودرنا" آمنين، لكنهما سجلا أعراضا جانبية ملحوظة في نحو 10% إلى 15% من المتطوعين في التجارب.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 8 وفيات و157 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 188 وفاة و16362 إصابة جديدة بكورونا

160793206444321000

علماء: كورونا يصيب قرنية العين بعد الوفاة

GettyImages-1249961211

4 أعراض تؤكد الإصابة بفيروس كورونا وأخرى مشتركة مع الإنفلونزا

000_1Q00AC_797413_highres

كندا تسجل 6105 اصابات بكورونا باربع مقاطعات كبرى

download

ما علاقة زهرة الربيع ولقاحات كورونا بخطة إيطاليا للقضاء على الوباء؟

أخبار متعلقة
Kuwait-coronavirus

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح فايزر

MW-IL964_na_flu_20200806123753_ZQ

أعراض قد تحدث بعد التطعيم ضد كورونا

54146739_403

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

CSEEz8tmyB6sjnR6HwRxCV-qaTHAHE7W_g1f-yqM4tQ

خلال شهر .. دولة عربية تقول إنها الأقرب لاستقبال لقاح فايزر

de836581024e99e104fe72bd4166ec93

دراسة تكشف عن الأمراض التي تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات كورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

بعد ثبوت نجاحه.. كيف يعمل لقاح موديرنا وبماذا يختلف عن 'فايزر'