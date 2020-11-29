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الأحد، 29-11-2020 09:28 ص

بريطانيا أول دولة ستبدأ عمليات التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- يبدو أن بريطانيا ستعتمد خلال الأيام المقبلة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركتا "بيونتك" و"فايزر"، على أن تبدأ عمليات التسليم في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

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ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر لم تذكر اسمها أن أولى عمليات التطعيم باستخدام هذا اللقاح قد تجري اعتبارا من السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وجاء هذا القرار بعد تعيين بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، للسيد ناظم الزهاوي، من أصل عراقي، وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كورونا بعد ان طلبت المملكة رسميا من الهيئة البريطانية المنظمة لقطاع الدواء تقييم مدى مناسبة اللقاح الذي تطوره الشركتين لاستخدامه في البلاد.


وطلبت بريطانيا الحصول على 40 مليون جرعة من اللقاح، الذي أثبتت التجارب فاعليته بنسبة 90% في الوقاية من كورونا.


وطلبت الحكومة ايضا الحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح، الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" وجامعة أوكسفورد وتسعى للبدء في استخدامه قبل أعياد نهاية العام.

 

المصدر: لها



 




 

 


 

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