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الأحد، 22-11-2020 01:16 م

خلال شهر .. دولة عربية تقول إنها الأقرب لاستقبال لقاح فايزر

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الوكيل الاخباري - توقعت مصادر صحية مطلعة في الكويت، اليوم الأحد، أن الدولة الخليجية هي الأقرب لدخول لقاح شركة "فايزر" لها، والمخصص للعلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

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وصرحت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية بأن "لقاح فايزر هو الأقرب لدخول الكويت أولا في النصف الثاني من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لا سيما بعد أن شركة فايزر وشريكتها "بيونتك" تقدمتا أول من أمس، الجمعة، بطلب الحصول على تصريح طارئ في الولايات المتحدة، لاستخدام لقاح (كوفيد-19)".

وكشفت المصادر الصحية الكويتية للصحيفة أنها تتابع آخر تطورات اللقاحات التي دخلت مراحل الاختبار الأخيرة، بهدف الاطلاع على نتائجها ومدى حصولها على الاعتمادات الرسمية من المنظمات الصحية العالمية ذات الاختصاص.

وأشارت إلى أن لقاحات "مودرنا، فايزر، واكسفورد-أسترازينيكا" هي الأقرب للحصول على موافقات الهيئات والمنظمات الصحية العالمية بشأن الشروع في توزيعها إقليميا، من بين 9 لقاحات دخلت سباق المراحل الأخيرة تمهيدا لاعتمادها والترخيص لها بعد الاختبارات السريرية.


وكانت وسائل إعلام كويتية، أفادت، الجمعة، بأن تلقي لقاح "كورونا" في حال اعتماده ووصوله إلى البلاد سيكون اختياريا لا إجباريا لأي فئة محددة، رغم امتلاك وزير الصحة الدكتور باسل الصباح الصلاحيات القانونية التي تخوله إلزام أي شريحة بأخذه.


ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر حكومية مطلعة، قولهم، إنه يجري، حاليا، وضع تصور بخصوص الفئات المستهدفة لتلقي اللقاح المعتمد في المراحل الأولى من وصوله، مستبعدة إلزام الطواقم الطبية والهيئات التمريضية بتلقيه.


أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، عن رصد 426 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع الإجمالي المسجل إلى 139734.


كما أعلنت الوزارة، بحسب موقعها الإلكتروني، عن تسجيل حالتي وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس، و511 حالة تعافي من المرض؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 863، وإجمالي حالات الشفاء 131560.


وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج حاليا في المستشفيات الكويتية 7311، وإجمالي الحالات في العناية المركزة 84.

 

وتأتي الكويت في المركز السادس على قائمة الدول العربية لإصابات فيروس كورونا المستجد؛ وفي المركز 44 على قائمة الإصابات الدولية.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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