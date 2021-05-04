أميركا ستصرح استخدام لقاح فايزر للمراهقين



الوكيل الاخباري -

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قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية نقلا عن "مسؤولين فيدراليين مطلعين" إن إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي إيه) سوف تصرح باستخدام لقاح "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك" ضد فيروس كورونا المستجد للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما وذلك بحلول أوائل الأسبوع المقبل.وفي حال تمت الموافقة على اللقاح، توقعت الصحيفة أن يجتمع الفريق الاستشاري الخاص باللقاح التابع لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" في اليوم التالي لمراجعة بيانات التجارب السريرية وتقديم توصيات لاستخدام اللقاح بين المراهقين.