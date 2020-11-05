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الخميس، 05-11-2020 09:00 ص

أميركا: 100 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية، الأربعاء، نحو 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية لمركز جامعة جونز هوبكنز المتخصص بمتابعة اصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد، بحسب واشنطن بوست.

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وبحسب بيانات نشرها المركز ليل أمس نقلا عن احصائيات وزارة الصحة الأمريكية، سجّلت الولايات المتحدة 99660 إصابة جديدة بالفيروس، و1112 وفاة ناجمة عن الوباء، ليرتفع بذلك العدد الأجمالي للمصابين بكوفيد-19 في الولايات المتحدة إلى أكثر من 9,4 ملايين شخص، توفي منهم 223 ألف شخص.


 




 

 


 

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