الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 01:23 م

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 257 مليونا

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الوكيل الإخباري- تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم 257 مليون إصابة وصولا الى 158ر257 مليون.

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وبحسب أحدث إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأميركية اليوم الاحد على موقعها الإلكتروني، بلغ إجمالي الوفيات حول العالم جراء الفيروس منذ بدء الجائحة إلى نحو 146ر5 مليون.


وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تلتها الهند ثم البرازيل فروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا.


من جهة اخرى، أوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في مختلف أنحاء العالم تجاوز 7 مليارات و 370 مليون جرعة.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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