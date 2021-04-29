إصابات كورونا في إيطاليا تتجاوز 4 ملايين حالة

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، 14320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، لتتجاوز الحصيلة العامة للحالات في إيطاليا مستوى 4 ملايين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 14320، مقابل 13385 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4009208 حالات، بينها 438709 نشطة.



وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 288 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 344 حالة في إحصائية الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 120544 شخصا.



كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3449955 شخصا بعد رصد 18088 حالة شفاء جديدة.



وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

روسيا اليوم