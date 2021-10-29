إعطاء أكثر من 2000 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في المملكة

الوكيل الإخباري- أعطيت في الأردن، أكثر من ألفي جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفق بيانات وزارة الصحة الجمعة.



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وتوزعت الجرعات المعطاة خلال 24 ساعة والبالغة 2442 جرعة، على 1220جرعة أولى، و1222جرعة ثانية، بحسب الأرقام الرسمية.



وبلغت حصيلة الجرعات المعطاة منذ بدء حملة التطعيم مطلع العام الحالي، 7.443329 مليون جرعة، توزعت على 3.931969 مليون جرعة أولى، و3.511360 مليون جرعة ثانية.