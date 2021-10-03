مصر.. إصابات كورونا ترتفع أكثر من 150% خلال شهر

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير في مصر بلغت 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصول إلى 761 إصابة أمس السبت.

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وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرالوفيات شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم