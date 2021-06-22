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الثلاثاء، 22-06-2021 01:05 م

بعد تطعيم 52% من المواطنين بلقاح كورونا

إيطاليا تلغي الكمامات في الأماكن المفتوحة

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الوكيل الاخباري - تعمل الحكومة الإيطالية على إلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة مع تراجع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

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وسيكون يوم 28 يونيو/ حزيران هو الأول لتطبيق عدم الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، حسب وكالة رويترز.


ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تخفف الحكومة الإيطالية في إجراءات كورونا، في السينما والمطاعم، كما أنه أصبح من المسموح التنقل بحرية بين مناطق عدة في البلاد.


وحتى الآن تم تطعيم 26% من الإيطاليين بجرعتين من لقاح كورونا، و52 % بجرعة واحدة.


وكانت الكمامات إلزامية في إيطاليا منذ أكتوبر العام الماضي، وهي مطلوبة حتى الآن في الأماكن المغلقة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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