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الأحد، 30-05-2021 10:07 م

إيطاليا.. 44 وفاة جديدة بكورونا

كمن
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، 2949 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات الجمعة.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2949، مقابل 3351 السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 3216003 حالات، بينها 238296 نشطة.


وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 44 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 83 في بيانات السبت، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 126046 شخصا.


كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3851661 شخصا بعد رصد 6574 حالة شفاء جديدة.


وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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