الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

بيان حقوقي بشأن معاملة إسرائيل للمعتقلين من غزة

القسام تستهدف شاحنة محملة بجنود الاحتلال

"بي بي" البريطانية تعلق عبور ناقلات النفط عبر البحر الأحمر

خبير عسكري: تجار أسلحة ومخدرات يحاولون استغلال الظرف الإقليمي لزعزعة استقرار الأردن

القسام تقصف "كيسوفيم " وتستهدف حشوداً لجيش الاحتلال في خانيونس

فيديو - القسام ترد على تصريحات جيش الاحتلال باكتشاف النفق

هيئة الأسرى: معطيات عن جرائم إسرائيلية مروعة في حق معتقلي غزة

الحوثيون: منعنا اليوم سفينتين من الإبحار إلى إسرائيل

كم بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

عاجل

لجنة الانتخابات المصرية تعلن فوز عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 18-12-2023 02:35 م

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

thumbs_b_c_dd433ddf20a045a240a93a22fe5f76aa


الوكيل الإخباري - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا لتصل إلى 20 ألفا و696 حالة في الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد اليوم الاثنين مؤتمراً صحافياً بشأن تطورات فيروس كورونا، بحسب صحيفة ذا ستار الماليزية.
وقال ذو الكفل إن ارتفاع حالات الاصابة يظهر زيادة بواقع 8000 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

اضافة اعلان

 


وسجلت ماليزيا خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري  12 ألفاً و757 حالة إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى عشر حالات وفاة .

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
The_Flu_Couple_0e0364f6-6d67-4677-b9a4-c46027849901-1440x961

ظاهرة 'الإنفلونزا طويلة الأمد'.. على خطى كورونا

247575

ما هي أعراض 'بيرولا' متحور كورونا الجديد؟

622a16234c59b71e6931d072

القهوة تثبط متلازمة كورونا التنفسية

image

فقدان الشم والتذوق بسبب كورونا ينتهي بعد 3 سنوات

66667-الغرغرة-تحميك-من-كورونا

الغرغرة والاستنشاق بماء وملح تقلل أعراض كورونا

654a30cf42360460d41e833e

علماء: 'كوفيد - 19' ليس مجرد جائحة عابرة

أخبار متعلقة
622a16234c59b71e6931d072

القهوة تثبط متلازمة كورونا التنفسية