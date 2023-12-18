ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا

الوكيل الإخباري - ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ماليزيا لتصل إلى 20 ألفا و696 حالة في الفترة من 10 حتى 16 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.



ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد اليوم الاثنين مؤتمراً صحافياً بشأن تطورات فيروس كورونا، بحسب صحيفة ذا ستار الماليزية.

وقال ذو الكفل إن ارتفاع حالات الاصابة يظهر زيادة بواقع 8000 حالة مقارنة بالأسبوع السابق.

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وسجلت ماليزيا خلال الفترة من 3 حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) الجاري 12 ألفاً و757 حالة إصابة بالفيروس في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى عشر حالات وفاة .

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