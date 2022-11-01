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الثلاثاء، 01-11-2022 04:56 م

استجابة لبروتوكولات الإغلاق الصارمة .. زوار "ديزني" في الصين عالقون داخل المتنزه

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الوكيل الإخباري-أغلق متنزه "ديزني" في شنغهاي فجأة يوم الاثنين امتثالا لبروتوكولات الإغلاق الصارمة في الصين جراء "كوفيد-19"، ما ترك الزوار عالقين داخل مدينة الملاهي.

ونشر المنتجع الأخبار في الساعة 11:39 صباحا بالتوقيت المحلي (3:39 صباحا بتوقيت غرينتش)، يوم الاثنين 31 أكتوبر، أنه سيغلق على الفور المتنزه الرئيسي والمناطق المحيطة به، بما في ذلك شارع التسوق، حتى إشعار آخر امتثالاً لقيود الوباء.

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وبحسب موقع WeChat، قالت حكومة شنغهاي إن جميع الزوار مُنعوا من دخول الحديقة أو الخروج منها، بينما احتاج أولئك الذين علقوا بالداخل إلى اختبار "كوفيد-19" وإظهار نتيجة سلبية قبل السماح لهم بالمغادرة.


وقال متحدث باسم "ديزني شنغهاي" لصحيفة "ذي بوست" يوم الإثنين: "بعد إجراءات السيطرة على الوباء وفقا للإرشادات الحكومية، أغلقت شنغهاي ديزني لاند مؤقتا اليوم. وتم تسريع عملية اختبار كوفيد، وخرج جميع الضيوف من الحديقة".

 

وأكد المتحدث أن جميع الاختبارات كانت سلبية. وأشار مسؤولو المنتزه إلى أن أي شخص زار الحديقة منذ 27 أكتوبر سيحتاج إلى اختبار "كوفيد-19" ثلاث مرات في ثلاثة أيام، مضيفين أن الفندقين في المنتزه سيظلان مفتوحين.

وأفادت "ديزني" أن الضيوف المتأثرين بالإغلاق سيكونون قادرين على اختيار موعد آخر للزيارة لمدة تصل إلى ستة أشهر من يوم إعادة افتتاح المنتزه والمنتجع أو استرداد المبلغ المدفوع.


ومثلما شوهد في جميع أنحاء الصين، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع عبر الإنترنت، يوم الاثنين، الزوار وهم يندفعون إلى بوابات المتنزه المغلق في محاولة للهروب من الإغلاق.


وأظهر أحد المقاطع موظفا يخبر الضيوف المحاصرين أن المتاجر والملاهي ما زالت تعمل داخل الحديقة، وأنه سيعلمهم بأي معلومات فيما إذا كانت هناك أي تحديثات.

 

وسجلت شنغهاي 97 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في الأيام الـ 28 الماضية، مع إجمالي 64282 حالة، و595 حالة وفاة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. وفي جميع أنحاء الصين، كان هناك 178178 إصابة بـ"كوفيد-19"، و212 حالة وفاة في الشهر الماضي.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها غلق المتنزه في غضون 12 شهرا. وخلال ذروة الوباء، أغلقت "ديزني شنغهاي" عدة مرات، أولا في يناير 2020، ثم عدة مرات في عام 2021 وسط تصاعد انتشار الفيروس.

 



روسيا اليوم

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