القسام تنتشل جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من رفح

الوكيل الإخباري- قال مصدر قيادي في كتائب القسام إن القسام انتشلت اليوم السبت جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وأضاف المصدر أنه تم انتشال جثامين ستة شهداء من مكان انتشال جثة غولدن الذي قُتل في عملية للمقاومة عام 2014.



وأظهرت مشاهد انتشال عناصر القسام، برفقة فريق من الصليب الأحمر، جثة الضابط الإسرائيلي من أحد أنفاق رفح.



وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير صحفية بأن فريقًا من الصليب الأحمر الدولي وعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دخلوا إلى حي تل السلطان غربي مدينة رفح للبحث عن جثة جندي إسرائيلي.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الحي يقع ضمن منطقة تخضع للسيطرة الإسرائيلية.



وكان ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم التعرف على الجثة التي سلمتها كتائب القسام للصليب الأحمر أمس بعد استكمال فحوص الطب الشرعي.



وأضاف الديوان أن الجثة تعود لأسير إسرائيلي هو ليؤر رودايف، وهو جندي احتياط قُتل في كيبوتس بير يتسحاك في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.



ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرًا حيًّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وبقيت خمس جثث تعود لأربعة إسرائيليين —بينهم الضابط هدار غولدن الذي انتشلت جثته اليوم من رفح— وجندي تايلندي.



وتعود الجثث التي سلّمتها المقاومة حتى الآن لعشرين إسرائيليًا ونيباليًا وتنزانيًا وتايلنديًا.



وترهن إسرائيل انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات بتسلّم بقية الجثث، في حين تؤكد حماس أن هذه العملية تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين، نظرًا للدمار الهائل في غزة الذي يعوق الوصول إلى مواقع الدفن، مطالبة الوسطاء بتوفير معدات وكوادر فنية لانتشال الجثث من تحت الأنقاض.