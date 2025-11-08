البرلمان العربي يدعو للموازنة بين الذكاء الاصطناعي والحفاظ على القيم الإنسانية والمبادئ

وأضاف اليماحي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع المقارن"، إن موضوع المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات غير مسبوقة في منظومة العدالة بفعل الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا جديدًا يتطلب إعادة التفكير في الأدوات القانونية لضمان تحقيق العدالة المنشودة مع الحفاظ على القيم والثوابت القضائية.
وأكد ضرورة الوعي بالمخاطر الأخلاقية والقانونية المترتبة على الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات، مشيرا إلى أن البرلمان العربي كان سبّاقًا في إصدار أول قانون عربي استرشادي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتستعين به الدول العربية في إعداد وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.
