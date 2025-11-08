السبت 2025-11-08 10:49 م
 

البرلمان العربي يدعو للموازنة بين الذكاء الاصطناعي والحفاظ على القيم الإنسانية والمبادئ

السبت، 08-11-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني المتسارع الذي يشهده العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وصون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية والثوابت التي تمثل جوهر العدالة ومنظومة القضاء، مشددًا على ضرورة ألا تؤثر هذه التقنيات على حياد القاضي ودوره المحوري في تحقيق العدالة.اضافة اعلان


وأضاف اليماحي خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان "مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي – قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع المقارن"، إن موضوع المؤتمر يأتي في توقيت دقيق يشهد تحولات غير مسبوقة في منظومة العدالة بفعل الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعًا جديدًا يتطلب إعادة التفكير في الأدوات القانونية لضمان تحقيق العدالة المنشودة مع الحفاظ على القيم والثوابت القضائية.

وأكد ضرورة الوعي بالمخاطر الأخلاقية والقانونية المترتبة على الاستخدام غير المنضبط لهذه التقنيات، مشيرا إلى أن البرلمان العربي كان سبّاقًا في إصدار أول قانون عربي استرشادي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتستعين به الدول العربية في إعداد وتحديث تشريعاتها الوطنية ذات الصلة.
 
 
