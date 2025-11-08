ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال

08:52 م

الوكيل الإخباري- اختتم مركز "إكساب" للتنمية المستدامة بإربد، اليوم السبت، تدريباً حول برنامج التربية الإيجابية لمقدمي الرعاية للأطفال، ضمن أنشطة مشروع "المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال" في الأردن، والذي ينفذه المركز بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية.





وتناول البرنامج، الذي استهدف مجموعة من مقدمي الرعاية المشاركين في المشروع المتعلق بالأطفال العاملين والمعرضين لخطر العمل، عدداً من المحاور الهامة، منها حقوق الطفل، التربية الإيجابية، طريقة تفكير الأطفال وشعورهم في السنوات المبكرة من عمرهم، ومراحل تطور نموهم الكاملة وصولاً إلى مرحلة المراهقة، والتحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية مع أطفالهم، وطرق التعامل مع الضغوط التي يمرون بها في التربية، مع التركيز على الحوار التفاعلي المعمق والتشاركي.



ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة لدعم الأطفال وأسرهم، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، واستشارات قانونية، وبرامج تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى أنشطة "سبل العيش" التي تهدف إلى تحسين ظروف الأسر ذات الدخل المحدود.