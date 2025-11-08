ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال

وتناول البرنامج، الذي استهدف مجموعة من مقدمي الرعاية المشاركين في المشروع المتعلق بالأطفال العاملين والمعرضين لخطر العمل، عدداً من المحاور الهامة، منها حقوق الطفل، التربية الإيجابية، طريقة تفكير الأطفال وشعورهم في السنوات المبكرة من عمرهم، ومراحل تطور نموهم الكاملة وصولاً إلى مرحلة المراهقة، والتحديات التي يواجهها مقدمو الرعاية مع أطفالهم، وطرق التعامل مع الضغوط التي يمرون بها في التربية، مع التركيز على الحوار التفاعلي المعمق والتشاركي.
ويتضمن المشروع مجموعة من الأنشطة لدعم الأطفال وأسرهم، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، واستشارات قانونية، وبرامج تمكين اقتصادي، بالإضافة إلى أنشطة "سبل العيش" التي تهدف إلى تحسين ظروف الأسر ذات الدخل المحدود.
-
أخبار متعلقة
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
-
معرض للمنتجات المهنية والحرفية في الشونة الشمالية
-
الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى طوكيو
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي الصفاوي والمفرق
-
مديرية مكافحة التسول: ضبط 741 متسولاً ومتسولة الشهر الماضي