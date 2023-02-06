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الإثنين، 06-02-2023 03:40 م

اكتشاف حالة إصابة ثانية بمتحور 'كراكن' في روسيا

CORRONA


الوكيل الإخباري - كتشف الأخصائيون حالة إصابة ثانية في روسيا بمتحور XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فيروس كورونا "اوميكرون".

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أفاد بذلك الجمعة 3 فبراير ناطق باسم هيئة "روس بوتريب نادزور" (مصلحة حماية المستهلك) الروسية. وجاء في تقرير نشرته الهيئة الروسية:" اكتشف المختبر التابع للهيئة حالة ثانية من حالات الإصابة بمتغير XBB.1.5 (كراكن) من سلالة فيروس كورونا "أوميكرون"، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمراقبة تغير سلالات "كوفيد – 19". وقد وصلت عينات مخصصة للمراقبة من جمهورية (تيفا) الروسية في جنوب سيبيريا.

 

وأوضح  الناطق أن الشخص المصاب بـ"كراكين" يحمل العدوى بشكل خفيف وبدون عواقب إكلينيكية وخيمة. وأضاف أن من غير المحتمل أن ينتشر المتغير الفرعي لـ COVID-19 ( كراكن) على نطاق واسع.


وجاء في التقرير:"يمتلك  المتغير الفرعي XBB.1.5 عددا من الخصائص التي تسمح له بالتهرب بشكل أكثر فعالية من الحماية المناعية ، لكن انتشاره كمتحور نشط يبدو أمرا غير مرجح.


يذكر أن هيئة "روس بوتريب نادزور" كانت قد أفادت باكتشاف أول حالة من حالات الإصابة بمتغير XBB.1.5 ( (كراكين) في يناير عام 2023 في مقاطعة بِنزا الروسية. وأعلنت الهيئة آنذاك أنها لا تخطط لفرض أية قيود.

 

روسيا اليوم 

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