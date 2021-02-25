الأردن في المرتبة 40 عالميًا بانتشار كورونا

الوكيل الاخباري - أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 30 ألفا و809 حالات، حتى صباح اليوم الخميس.



ووفق الموقع العالمي توفي 4611 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 22 حالة وفاة الأربعاء.



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وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 376 ألفا و441 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 40 عالميا بعدد الاصابات التراكمي، وذلك مرتفعا مرتبة واحدة بعد قضاء فترة طويلة بالمرتبة 41 عالميًا.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 341 ألفا و21 حالة.



عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 113 مليونا و115 الفا و319 حالة، شفي منها 88 مليونا و723 ألفا و474 حالة.



