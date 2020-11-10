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الثلاثاء، 10-11-2020 05:50 ص

البرازيل تعلّق التجارب على لقاح صيني لكورونا بعد حادث خطير

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية في البرازيل أنّها علّقت التجارب السريرية على لقاح صيني مضادّ لفيروس كورونا المستجدّ بعد تعرّض أحد المتطوّعين لـ"حادث خطير" لم تحدّد ماهيّته.

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وقالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) في بيان إنّها "قرّرت وقف التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث خطير" وقع في 29 أكتوبر.

ولم توضح الوكالة ماهيّة الحادث الخطير، لكنّها أوضحت أنّ هذا النوع من الحوادث يمكن أن يكون وفاة أو آثاراً جانبية قد تتسبّب بالوفاة، أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي الاستشفاء، أو "حدثاً مهماً سريرياً".

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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