كورونا عالميا .. أكثر من 46 مليون مصاب بالفيروس

الوكيل الإخباري - أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة 1205327 شخصا على الأقل منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، بحسب تعداد استند إلى مصادر رسمية في أكثر من 210 دول ومناطق.



اضافة اعلان



ومن بين الحالات النشطة، نحو 85 ألف إصابة وضعها الصحي خطر أو حرج، وبنسبة 1% من مجموع الإصابات النشطة عالميا، فيما هناك 11776476 حالة وضعها الصحي متوسط، بحسب موقع "وورلد ميتر العالمي لإحصاءات كورونا.





وتم تسجيل أكثر من 46824697 إصابة مثبتة، بينما تعافى 33757554 شخصا على الأقل، فيما تبلغ الحالات النشطة (قيد العلاج) في العالم نحو 11861816 شخصا.

ولا تعكس هذه الإحصاءات المبنية على بيانات جمعت من السلطات المحلية في دول العالم، ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات؛ إذ لا تجري دول عدة اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الخطرة.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 9 ملايين و474845 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 236473 حالة.



وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة 8 ملايين و229,322 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 122642 حالة.



وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين، مسجلة 5 ملايين و545705 إصابات، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 160 ألفا في ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة.



وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين؛ حيث سجلت مليونا و 636781 حالة إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 28235 حالة.

المصدر : وكالات

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





