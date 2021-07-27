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الثلاثاء، 27-07-2021 08:53 ص

البنك الدولي وكوفاكس يتفقان على آلية لتسريع التطعيم ضد كورونا في الدول النامية

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الوكيل الإخباري- كشف البنك الدولي وبرنامج كوفاكس الخاص بتقديم اللقاحات على مستوى العالم عن آلية تمويل للإسراع بتقديم الجرعات للدول النامية التي تقل معدلات التطعيم فيها عن الدول الغنية.

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وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، "لا يزال الحصول على اللقاحات يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدول النامية في حماية شعوبها من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19".


وأضاف مالباس، في بيان "ستتيح هذه الآلية إمدادات جديدة وتسمح للدول بالإسراع بشراء اللقاحات. ستتيح أيضا الشفافية بالنسبة لتوافر اللقاحات، والأسعار، مواعيد التسليم".


وسيساعد اتفاق البنك الدولي وكوفاكس والذي تدعمه منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي"، الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على جرعات إضافية من اللقاحات علاوة على الجرعات التي تحصل عليها بدعم كامل.


وتسمح الآلية لكوفاكس بالشراء مقدما، بأسعار أكثر تنافسية، من شركات تصنيع اللقاحات على أساس طلب مجمع من الدول باستخدام تمويل من البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى متعددة الأطراف.


وتأتي الآلية الجديدة وسط قلق متزايد إزاء بطء وتيرة التطعيمات في الدول منخفضة الدخل.


وتلقى 1.1% من السكان في هذه الدول جرعة واحدة على الأقل مقارنة بنسبة 26.9% من مجموع سكان العالم وفقا لإحصاءات هيئة (عالمنا في بيانات) البحثية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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