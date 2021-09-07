البيرو تتفق مع روسيا لإنتاج لقاح سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس البيرو، بيدرو كاستيلو، عن توصل بلاده لاتفاق مع روسيا لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

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وقال كاستيلو في رسالة فيديو بثها تلفزيون بيرو: "أعلن أنه نتيجة للمفاوضات بين حكومتي روسيا والبيرو، تم التوصل إلى اتفاق لإنشاء مصنع لقاح Sputnik V في البلاد".



ووفقا لكاستيلو، فإن وزير الصحة في البيرو سيقدم قريبا "تفاصيل حول هذا العمل".

وفي يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة في البيرو أن الحكومة في البلاد وقعت اتفاقية لشراء لقاح "سبوتنيك V".

المصدر : روسيا اليوم

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