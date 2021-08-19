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الخميس، 19-08-2021 09:03 م

بريطانيا تسجل 36572 إصابة و113 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيااا


الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، 36572 إصابة و113 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

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وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 36572، مقارنة مع 33904 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 6.392 مليون حالة.


وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 113 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 111 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 131373 شخصا.


وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد و الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.


وشهدت البلاد خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشر الإصابات اليومية على خلفية انتشار سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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