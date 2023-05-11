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الخميس، 11-05-2023 03:19 م

التوصل إلى أسباب جديدة لوفاة مصابي كورونا

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الوكيل الإخباري - بعد قرابة الـ3 أعوام على جائحة "كورونا"، ووفاة حوالي 20 مليون شخص حول العالم بسبب "الوباء"، توصل العلماء لأسباب محتملة عن السبب الأساسي المؤدي لوفاة مصابي "كوفيد-19".

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وتوصلت الأبحاث إلى أن العدوى البكتيرية الثانوية في الرئة كانت شائعة للغاية في المصابين بـ"كوفيد-19″، ما يؤثر في ما يقارب نصف المرضى، الذين يحتاجون إلى دعم من التهوية الميكانيكية، ووجد العلماء في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ أن الالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي (الالتهاب الرئوي)، الذي لم يتم فهمه جيداً حتى الآن، كان الدافع الرئيسي للوفاة لدى مرضى "كوفيد-19″، ويتجاوز حتى معدلات الوفيات من العدوى الفيروسية نفسها.

 

كما أكدت الأبحاث أن "كوفيد-19" لا يسبب عاصفة "السيتوكين"، التي كان يُعتقد أنها تسبب الوفاة للمرضى، وأن واحداً من أهم أسباب الوفاة، هو عدم علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي الثانوي للمرضى المصابين بأمراض خطيرة والالتهاب الرئوي الحاد، بما في ذلك المصابون بـ"كوفيد-19".


وعاصفة السيتوكين هي التهاب شديد، يؤدي إلى فشل الرئتين والكليتين والدماغ وأعضاء أخرى، وتبين من خلال الأبحاث أنه إذا كان هذا صحيحاً، وأن عاصفة السيتوكين تكمن وراء طول فترة الإقامة التي نراها في مرضى "كوفيد-19"، فإننا نتوقع رؤية انتقالات متكررة إلى حالات تتميز بفشل متعدد الأعضاء. وهذا ما لم يحدث.


ووجد الباحثون أن ما يقارب نصف مرضى "كوفيد-19" يصابون بالتهاب رئوي جرثومي ثانوي مرتبط بجهاز التنفس الاصطناعي. وأوضح العلماء أن المرضى الذين تم شفاؤهم من الالتهاب الرئوي الثانوي، رجحت احتمالية بقائهم على قيد الحياة بنسبة كبيرة، في حين أن أولئك الذين لم يتم علاج الالتهاب الرئوي لديهم كانوا أكثر عرضة للوفاة.


وكشفت البيانات أن معدل الوفيات المرتبط بالفيروس نفسه منخفض نسبياً، لكن العوامل الأخرى التي تحدث أثناء الإقامة في وحدة العناية المركزة، مثل الالتهاب الرئوي البكتيري الثانوي، كانت هي السبب الأساسي.

 

زهرة الخليج 

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