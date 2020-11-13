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الجمعة، 13-11-2020 05:22 م

تفاؤل بشأن اللقاح

الرئاسة الروسية : بوتين سيعلن عن موعد تلقيه لقاح ضد كورونا

بي
دميتري بيسكوف


الوكيل الإخباري - أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية في تصريحات صحافية ، دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يثمن عاليا اللقاحات الروسية المضادة لفيروس كورونا، وهو سيعلن بنفسه موعد تلقيه اللقاح.

وردا على سؤال عن سبب عدم استفادة الرئيس من اللقاحات الروسية في هذا المجال، أشار بيسكوف إلى أن رئيس البلاد يقيم عاليا لقاح سبوتنيك V (عن مركز غاماليا) ولقاح مركز فيكتور، ولديه توقعات عالية بشأن اللقاح الروسي الثالث.
وقال المتحدث باسم الرئاسية الروسية في هذا السياق: "لكن عندما يفعل ذلك، ويستعد لتلقي اللقاح، هو بنفسه سيعلن عن ذلك".

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يشار إلى أن روسيا اصبحت في 11 أغسطس الماضي أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا تحت اسم "سبوتنيك V".


هذا اللقاج جرى تطويره في مركز غاماليا المتخصص في بحوث الأوبئة، وخضع لتجارب سريرية شهري يونيو ويوليو.


وكانت منظمة الصحة العالمية رصت وجود نحو 170 مشروع لقاح حول العالم مضاد لكورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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