السعودية تسجل 7 وفيات و138 حالة إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت تسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 545123 حالة.

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وأكدت الصحة تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8572 حالة وفاة في المملكة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 211 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 533843 حالة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2708 والحالات الحرجة 750 حالة في المملكة.

المصدر: روسيا اليوم