الجمعة 15-10-2021
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الجمعة، 15-10-2021 01:23 م

السعودية تشهد انخفاضا كبيرا بإصابات كورونا منذ بداية أكتوبر

كورونا السعودية


الوكيل الإخباري - شهدت السعودية انخفاضا كبيرا بأعداد الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا في الأسبوعين الأول والثاني من شهر أكتوبر الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من شهر سبتمبر، بنسبة تجاوزت 158.5%.

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إذ شهدت الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) تسجيل 663 إصابة جديدة بكورونا في السعودية، في حين أن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر شهدت رصد 1714 إصابة جديدة.


وفي ما يتعلق بأعداد المتعافين في الفترة (1 - 14 أكتوبر الجاري) فقد بلغ إجماليها 645 حالة تعاف، بانخفاض يتخطى 262.8% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت تعافي 2340 حالة، وهذا الانخفاض الكبير في أعداد المتعافين يعزى إلى الانخفاض الكبير في الإصابات المؤكدة في ذات الفترة.


أما في ما يخص الوفيات بسبب كورونا، فقد بلغ إجماليها 39 حالة وفاة في الـ14 يوما الأولى من شهر أكتوبر الجاري في المملكة، بانخفاض تجاوز 125.6% عن الفترة ذاتها من شهر سبتمبر الماضي التي شهدت إعلان وفاة 88 حالة في إجمالي الفترة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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