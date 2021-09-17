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الجمعة، 17-09-2021 12:32 م

ارتفاع كبير بوفيات كورونا في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع كبير في عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

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وقالت الوزارة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنه تم إجراء 4295 فحصا مخبريا خلال الساعات 24 الماضية وجرى تسجيل 15 وفاة و 1433 إصابة جديدة بفيروس كورونا .


وأشارت الوزارة إلى أن اجمالي الإصابات وصل إلى 153823 حالة، و1260 وفاة.
وأضافت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 395 حالة وإجمالي الحالات الخطرة والحرجة 256 حالة.

 

المصدر : بترا

 

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