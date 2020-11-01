السعودية تعلن وصول أول رحلة معتمرين من الخارج منذ 8 أشهر

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السعودية، مساء الأحد، وصول أول رحلة للمعتمرين من الخارج منذ 8 أشهر، في أعقاب تعليق أداء مناسك العمرة بسبب تداعيات كورونا.ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، "وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، أول فوج من معتمري الخارج القادمين من إندونيسيا وباكستان".وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن المعتمرين سيخضعون للعزل الطبي ثلاثة أيام قبل أداء مناسك العمرة.وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الحج في بيان، عودة تدريجية لأداء العمرة تبدأ بالمواطنين والمقيمين داخل المملكة في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، وفق خطة من أربع مراحل تراعي التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس .