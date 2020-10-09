وفيات كورونا في السعودية تقترب من الـ 5 آلاف

الوكيل الإخباري - لا يزال معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في السعودية بحدد الـ400 حالة، فيما تلامس حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى عتبة الخمسة آلاف حالة.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 24 وفاة و407 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25 وفاة و421 إصابة في اليوم السابق.

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 338539 حالة، بما في ذلك 4996 وفاة و9261 حالة نشطة منها 859 مريضا في حالة حرجة.



وتماثل 513 شخصا للشفاء منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 324282 شخصا.



