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الأحد، 20-06-2021 02:55 م

الصحة التونسية: سلالة متحورة من كورونا وراء تدهور الوضع الوبائي في القيروان

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الوكيل الإخباري- أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، أن تفاقم خطورة الوضع الوبائي بولاية القيروان سببه السلالة المتحورة البريطانية.

ورجحت بن علية، إلى إمكانية وجود سلالة خطيرة من نوع آخر، مشيرة إلى أن عملية التقطيع الجيني جارية للتعرف على السلالات المتحورة الموجودة في ولاية القيروان.

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وكشفت، أن القيروان تشهد ارتفاعا مفزعا في عدد الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس، حيث تجاوزت نسبة ظهور الحالات 400 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال آخر 14 يوماً.

وكان رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، قد أعلن، يوم أمس السبت، الحجر الصحي الشامل، وغلق الولايات التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا المستجد.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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