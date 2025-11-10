بيترو يهاجم ترامب: "السلام الأمريكي" فشل في حل الصراعات العالمية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس كولومبيا غوستافو بيترو أن مفهومي "السلام من خلال القوة" و"النظام العالمي القائم على القواعد" قد فشلا.



وذكر بيترو في مقال لمجلة "تايم" بمناسبة قمة مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي التي تعقد في 9-10 نوفمبر في سانتا مارتا الكولومبية، أن "النظام الدولي القائم على القواعد يتهاوى. لقد أصبحت الصراعات المروعة، التي فشلت سياسة 'السلام من خلال القوة' (لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) في حلها، هي القاعدة في العديد من مناطق العالم، خاصة في إفريقيا".



وانتقد بيترو سياسة ترامب المناخية قائلا: "على عكس الولايات المتحدة التي أعرضت عن التعددية والإجماع العلمي حول قضايا المناخ، فقد حافظت دول مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي على التزامها بالجهود المشتركة وتمتلك القدرة على تصحيح الوضع".

اضافة اعلان



وأشار الزعيم الكولومبي، الذي يرأس القمة مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إلى أن "مجتمع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي يشكلون معا أكثر من 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. نحن لسنا أشجارا منعزلة تنحني تحت الريح. يجب أن نصد العاصفة".



وجدد بيترو انتقاده للتهديدات والعقوبات من ترامب، الذي وصفه بـ"زعيم المخدرات".



وشدد بيترو على أن "كولومبيا ترفض هذه التهمة الباطلة" مضيفا أن "هذه الإجراءات ليست سوى استعراض سياسي".



وأعلن رئيس كولومبيا أن إدارته حققت أرقاما قياسية في مصادرة الكوكايين.

وأضاف أنه سيستمر في سياسة "السلام الشامل" والتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، "لأن 'الحرب الشهيرة على المخدرات' قد فشلت".



وخلص بيترو إلى أن "ما يخدم مصلحة البشرية ليس الصراع وتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ، بل التعاون".