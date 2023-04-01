السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 11:00 ص

الصحة العالمية: انخفاض نسبة وفيات فيروس كورونا بنسبة 39%

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن عدد وفيات فيروس كورونا انخفض بنسبة 39% في أربعة أسابيع، وانخفض عدد الإصابات بنسبة 27%.

وبحسب المنظمة، في غضون أربعة أسابيع، تم تسجيل 3.576.996 حالة إصابة و 25.157 حالة وفاة في العالم، وأصيب قرابة 3.6 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في العالم في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس هذا العام، وتوفي أكثر من 25 ألفا.

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ووفقا للمنظمة في 28 يوما، تم الكشف عن معظم الحالات في الولايات المتحدة (678.002)، تليها روسيا (333.073) وكوريا (270.378) والصين (255.961) واليابان (242.894).


وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الفترة من 27 فبراير إلى 26 مارس (7909)، تليها المملكة المتحدة (2719) واليابان (1519) والصين (1230) وألمانيا (1085).


وتلقت منظمة الصحة العالمية اعتبارا من 29 مارس، 761.402.282 حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء و 6.887.000 حالة وفاة.

 

روسيا اليوم

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