الثلاثاء 2025-11-04 03:43 م
 

رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية

رئيس الوزراء جعفر حسان.
رئيس الوزراء جعفر حسان.
 
الثلاثاء، 04-11-2025 02:10 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك رئيس الوزراء جعفر حسان في أعمال القمَّة العالميَّة الثَّانية للتَّنمية الاجتماعيَّة، التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطريَّة الدَّوحة.

وافتتح سمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أعمال القمَّة، التي تحظى بمشاركة دوليَّة واسعة وتضمُّ أكثر من 8000 من ممثِّلي الدُّول الأعضاء في الأمم المتحدة، على مستوى رؤساء الدُّول والحكومات، والمنظَّمات الدوليَّة، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني.


وتأتي مشاركة الأردن في هذه القمَّة تأكيداً للجهود التي يبذلها في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والتي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، فضلاً عن جهوده على الصعيد العالمي في هذا الإطار، والتي كان آخرها تنظيم القمة العالمية الثالثة للإعاقة بالشراكة مع جمهورية ألمانيا الاتحاديَّة في نيسان الماضي، والتي تُوّجت بإعلان عمّان - برلين، حول الإدماج العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.


وانبثق عن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية اعتماد "إعلان الدوحة"، الذي يجدد الالتزام العالمي بضرورة تحقيق التنمية الاجتماعية وأجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030م، والالتزام برؤية سياسية واقتصادية وأخلاقية للتن

 
 
