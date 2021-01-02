الصحة العالمية تزف بشرى سارة للانتصار على كورونا هذا العام

الوكيل الاخباري -

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قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك بوادر للانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا خلال هذا العام إذا التزم الناس بإجراءات النظافة والسلامة.وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية، مارغريت هاريس، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، " من المهم الحفاظ على أعداد منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".وأضافت أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى. وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".