السبت 02-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير التربية يتفقد سير امتحان الثانوية في الكرك

مطالبة برفع الحدّ الادنى لرواتب متقاعدي الضمان في الاردن الى 300 دينار

مستشفى البشير يعلن استئناف العمليات الجراحية

لبنان:10 وفيات و 2520 اصابة بكورونا

العراق يسجل 5 وفيات و840 اصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للانتصار على كورونا هذا العام

بدء تصحيح امتحانات الدورة التكميلية للثانوية الأحد

مطالبة بتصاريح للعاملين في توصيل الطعام ليوم الجمعة

اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف حالة لليوم الخامس على التوالي

المركز الوطني لمكافحة الأوبئة : يجب الحذر في الاردن اليوم أكثر من أي وقت

السبت، 02-01-2021 09:40 م

الصحة العالمية تزف بشرى سارة للانتصار على كورونا هذا العام

1220202521267695293032


الوكيل الاخباري - قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك بوادر للانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا خلال هذا العام إذا التزم الناس بإجراءات النظافة والسلامة.
اضافة اعلان

وقالت المتحدثة باسم المنظمة العالمية، مارغريت هاريس، في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت، " من المهم الحفاظ على أعداد منخفضة للعدوى أثناء عملية التطعيم، لكن هذا يعتمد على سلوك الناس، والإحساس بالمسؤولية تجاه خطر الفيروس".

وأضافت أن اللقاح لا يكون فعالا إلا إذا انخفضت معدلات العدوى. وعندها نستطيع أن نقول إن الإنسان قد انتصر على الوباء".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا

لبنان:10 وفيات و 2520 اصابة بكورونا

عيبنات-كورونا

العراق يسجل 5 وفيات و840 اصابة بفيروس كورونا

الصين-كورونا-اصابات-202002

اليابان: إصابات كورونا تتجاوز 3 آلاف حالة لليوم الخامس على التوالي

1220203155722922062794

الولايات المتحدة تفرض قيودا صارمة

لقاح كورونا الروسي 1

الجزائر: 7 وفيات و262 اصابة جديدة بكورونا

كورونا الصين مصدر

تركيا تسجل 202 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
Featured_EU_coronavirus-1160x774

الصحة العالمية تحذر من زيادة تفشي كورونا في أوروبا بداية 2021

tw-water-crisis

الصحة العالمية تكشف عن سبب جديد يرفع من خطر الإصابة بكورونا

Impact_COVID-19_On_CSPs_Guavus

هل يمكن تجنب العدوى بفيروس كورونا إذا أصيب أحد أفراد العائلة

5fcb3b6f42360454be789034

طبيبة روسية تحدد الآثار الأولى للقاح كورونا

5ef0677442360445fc0ae71b

روسيا تسجل 508 وفيات و28782 إصابة جديدة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

إصابات كورونا في المغرب تتخطى الـ372 ألفا