الثلاثاء 21-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان يكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعه التأمينية لشهر تشرين

الوهادنة: الجرعة المعززة تزيد المناعة 25 مرة ضد كورونا

العثور على قنبلة يدوية قديمة في اربد والأمن يتحرك

12 خدمة إلكترونية في إدارة الترخيص

مناشدة للتبرع بالدم

صدور الارادة الملكية السامية بتعيين العجلوني رئيسا للبلقاء التطبيقية

بعد ضبط جميد يحتوي على طلاء في مصر.. الغذاء والدواء: لا نستورد من المصنع المذكور

الملك يتسلّم أرفع وسام يمنحه البرلمان العربي لقادة الدول - صور

ما هي ظاهرة الضباب المتجمد التي حدثت في الطفيلة ؟

وزير صحة أسبق لـ"الهواري": معاليك.. غلب بستيرة ولا غلب بفضيحة"

الثلاثاء، 21-12-2021 01:27 م

الصحة العالمية تصدر تحذيرا مع بداية العطلات: بدلا من إلغاء حياة بأكملها

who-tedros


الوكيل الاخباري - أصدر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، تحذيرا عاما مع ‏انطلاق موسم العطلات.

اضافة اعلان


وأوصى تيدروس، أمس الاثنين، بأن يقوم الناس بإلغاء أو تأجيل أحداث عطلتهم، بعد أن تسبب المتحور الجديد "أوميكرون" في ارتفاع حاد بإصابات فيروس "كورونا" المستجد.


وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي: "إلغاء حدث أفضل من إلغاء حياة بأكملها"، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وأضاف: "من الأفضل الإلغاء الآن والاحتفال في وقت لاحق، بدلا من الاحتفال الآن والحزن فيما بعد".

وتأتي تعليقات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون" في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة، محطما الأرقام القياسية في العديد من البلدان.

وفي أمريكا، بلغ المتوسط المتداول لسبعة أيام للإصابات الجديدة بـ(كوفيد-19) 125775 في يوم الجمعة الماضي، بحسب بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، بينما بلغ متوسط معدل إيجابية اختبار "كورونا" في البلاد لمدة 7 أيام في الوقت الحالي 7.2 في المئة، وهو أعلى من عتبة 5 في المئة التي توصي منظمة الصحة العالمية بالبقاء دونها.

وكانت مدينة نيويورك من أكثر المدن الأمريكية تضررا بشكل خاص، إذ سجلت 21027 حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، يوم الخميس الماضي، وهو أعلى عدد من الإصابات الجديدة في يوم واحد أبلغت عنه الولاية منذ بداية الوباء.


ويُعتقد أن زيادة الإصابات بكورونا المقلق في أمريكا حاليا سببها متحور "أوميكرون" شديد العدوى، والذي تم تحديده لأول مرة الشهر الماضي.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_8_20_0_39_6_118

دولة أوروبية: سبوتنيك V الأكثر فعالية ضد متحور أوميكرون

الامارات

الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية

كورونااااا

أوميكرون يرفع حالة التأهب حول العالم

ba22eeb2-2491-48e2-85b0-d8bb653d717d-VPC_OMICRON_VARIANT_HITS_US_GETTY_WIDE

30 شخص مصاب بأوميكرون في روسيا

2020_3_21_18_27_21_528

انخفاض عدد الإصابات بكورونا إلى تحت 26 ألفا في روسيا

GettyImages-1204384854

خبير يكشف الفرق .. أوميكرون أم انفلونزا ؟

أخبار متعلقة
b3c2b84d-1bf8-4eaa-9b21-bdeb778f6669_16x9_1200x676

جنوب إفريقيا: كورونا أوميكرون يصيب الأطفال وكبار السن

منظمة الصحة 2

الصحة العالمية: لا وفيات مرتبطة بأوميكرون حتى الآن

آوميكرون ٢

الصحة العالمية: مثلما فعلنا مع دلتا.. سنواجه أوميكرون بنفس الطريقة

منظمةةة

الصحة العالمية تحذر العالم من عدم كفاية اللقاحات

كورونااااا

الصحة العالمية: أوميكرون يمثل تهديدا خطيرا

12d6c1fb-dbaf-4677-909e-2bb4948902d3_1920x1080

ما هو أوميكرون في اللغة اليونانية؟