350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قد أعلنت في 14 أب 2025، عن بدء مجموعة MBC، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتصوير الموسم الجديد من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس: أحلى صوت" في استوديوهات "أوليفوود" بالأردن، إلى جانب تصوير الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز"، وذلك على مدار أربعة أشهر متواصلة.
وبيّنت الهيئة أنّ "11 ألف غرفة فندقية احتضنت الزوار والمشاركين وطاقم العمل، وأن أكثر من 350 أردنيا ساهموا بخبراتهم في تقديم الدعم اللوجستي، إضافة إلى توفير أكثر من 100 خط جوال من الشركات المحلية لدعم الإنتاج، وتموين محلي بالكامل يقدّم آلاف الوجبات يوميًا للمشاركين."
