350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن

الوكيل الإخباري- كشفت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، الجمعة، عن مشاركة 350 أردنيا ساهموا بخبراتهم في تقديم الدعم اللوجستي لبرنامج المواهب الغنائية "ذا فويس: أحلى صوت"، الذي تم تصويره في استوديوهات "أوليفوود" في الأردن.

وكانت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، قد أعلنت في 14 أب 2025، عن بدء مجموعة MBC، أكبر مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتصوير الموسم الجديد من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس: أحلى صوت" في استوديوهات "أوليفوود" بالأردن، إلى جانب تصوير الموسم الجديد من "ذا فويس كيدز"، وذلك على مدار أربعة أشهر متواصلة.