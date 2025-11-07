الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
 
الجمعة، 07-11-2025 08:11 م

الوكيل الإخباري-   يواصل مشروع التحديث السياسي في الأردن ترسيخ ثقافة العمل الحزبي المؤسسي، في خطوة تعكس التحول التدريجي نحو مأسسة الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.

ويأتي اعتماد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لمعايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية ليشكّل محطة مهمة في هذا المسار الإصلاحي، باعتباره يحدّد بوضوح الأسس التي يجب أن تستند إليها الأحزاب في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية، لضمان ديمقراطية القرار وفاعلية المشاركة.


وأعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اعتماد المعايير الواجب توافرها في النظام الأساسي للأحزاب السياسية وفق أحكام القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لضمان تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب. مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مهام المجلس وسجل الأحزاب في متابعة الأحزاب والتأكد من توافر الشروط القانونية في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.

 
 
