المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية

الوكيل الإخباري- يواصل مشروع التحديث السياسي في الأردن ترسيخ ثقافة العمل الحزبي المؤسسي، في خطوة تعكس التحول التدريجي نحو مأسسة الحياة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأحزاب.

ويأتي اعتماد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لمعايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية ليشكّل محطة مهمة في هذا المسار الإصلاحي، باعتباره يحدّد بوضوح الأسس التي يجب أن تستند إليها الأحزاب في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية، لضمان ديمقراطية القرار وفاعلية المشاركة.