المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية

ويأتي اعتماد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب لمعايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية ليشكّل محطة مهمة في هذا المسار الإصلاحي، باعتباره يحدّد بوضوح الأسس التي يجب أن تستند إليها الأحزاب في أنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية، لضمان ديمقراطية القرار وفاعلية المشاركة.
وأعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اعتماد المعايير الواجب توافرها في النظام الأساسي للأحزاب السياسية وفق أحكام القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لضمان تعزيز الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب. مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مهام المجلس وسجل الأحزاب في متابعة الأحزاب والتأكد من توافر الشروط القانونية في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية.
-
أخبار متعلقة
-
مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون
-
انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية
-
حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي
-
350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن
-
وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت
-
مركز صحي المفرق يؤكد عدم فرض رسوم على السيدات المؤمنات صحيا في عيادة الماموغرام
-
بلدية الهاشمية تنفّذ بالتعاون مع مركز زها الثقافي نشاطا فنيا
-
الفراهيد: مشروع "تلفريك بيرين" ركيزة في خطة التنمية السياحية الشاملة للبلدية