روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار

الوكيل الإخباري- أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي انخفضت بمقدار 5.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 725.8 مليار دولار حتى تاريخ الأول من تشرين الثاني.

