روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن احتياطيات روسيا الدولية من الذهب والنقد الأجنبي انخفضت بمقدار 5.4 مليار دولار خلال أسبوع واحد، لتصل إلى 725.8 مليار دولار حتى تاريخ الأول من تشرين الثاني.

وأوضح البنك في بيانٍ صحفي، أن الانخفاض يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف العالمية، مشيراً إلى أن مستوى الاحتياطيات ما يزال ضمن الحدود الآمنة ويعكس استقرار الاقتصاد الروسي وقدرته على مواجهة التقلبات المالية الدولية.

 
 
