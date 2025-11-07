روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار

وأوضح البنك في بيانٍ صحفي، أن الانخفاض يعود إلى إعادة تقييم الأصول الأجنبية وتغير أسعار الصرف العالمية، مشيراً إلى أن مستوى الاحتياطيات ما يزال ضمن الحدود الآمنة ويعكس استقرار الاقتصاد الروسي وقدرته على مواجهة التقلبات المالية الدولية.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير من المتوقع
-
موسكو: طلبنا توضيحات من واشنطن حول نيتها إجراء تجارب نووية
-
قصف مدفعي إسرائيلي على جنوبي لبنان
-
تراجع أسعار الغذاء العالمية بدعم من وفرة المعروض
-
بريطانيا ترفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته
-
نتنياهو: لا نطلب الإذن من أميركا بالتحرك
-
54 جريحا بانفجار مجهول المصدر في مسجد داخل مدرسة بالعاصمة الإندونيسية
-
روسيا تحظر بيع السجائر الإلكترونية