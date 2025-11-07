وزير الزراعة: السوق المحلي سيشهد انخفاضا في أسعار زيت

وأضاف خريسات أن الوزارة رصدت كميات الثمار المنتجة لهذا العام وكميات زيت الزيتون المتوقع الحصول عليها، مرجحا أن إنتاج زيت الزيتون لهذا الموسم سيبلغ نحو 17 إلى 18 ألف طن، في حين أن معدل استهلاك المملكة السنوي من زيت الزيتون يبلغ نحو 28 ألف طن، مما يعني وجود عجز نحو 10 آلاف طن.
وأوضح أن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون لسد هذا العجز وتقليل الأعباء على المواطنين، مؤكدا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع وستنخفض بشكل كبير.
ولفت خريسات إلى أن أسعار تنكات زيت الزيتون تتراوح بين 120 و135 دينارا، حسب الموقع، مشيرا إلى أن هذه الأسعار أعلى من المتوقع، حيث كان من المفترض أن تتراوح أسعار العبوة 16 كيلوغراما بين 100 و110 دنانير في أقصى الحالات.
وتبدأ وزارة الزراعة الأحد، استقبال طلبات استيراد زيت الزيتون لمدة 5 أيام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تأمين كميات كافية من المنتج في الأسواق المحلية وبالجودة والسعر المناسبين، نظرا لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من الزيت.
