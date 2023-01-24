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الثلاثاء، 24-01-2023 11:47 م

الصحة العالمية: 170 ألف وفاة بسبب كورونا خلال 8 أسابيع

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الوكيل الاخباري - قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن مجموع عدد حالات الوفاة بسبب مرض كوفيد-19 في الأسابيع الثمانية الماضية، بلغ أكثر من 170 ألف شخص.

وأشار المدير العام للمنظمة، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه وبعد 3 سنوات تقريبًا من إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة ذات الاهتمام الدولي بشأن مرض كوفيد-19، وهو أعلى مستوى من التأهب لدى المنظمة، ستجتمع لجنة الطوارئ بشأن جائحة كوفيد-19 هذا الأسبوع لمناقشة ما إذا كان الوضع الحالي لا يزال يمثل حالة طوارئ عالمية.

ودعا غيبريسوس إلى عدم التقليل من شأن فيروس كوفيد-19، قائلا: "فقد كان وسيستمر في مفاجأتنا وسيستمر في القتل، ما لم نفعل المزيد لإيصال الأدوات الصحية للأشخاص الذين يحتاجون إليها ومعالجة المعلومات المضللة بشكل شامل".

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