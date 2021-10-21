الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 02:12 م

الصغار سبب عدوى كورونا للكبار في بريطانيا

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الوكيل الإخباري-قال رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ديفيد بريور إنه من المحتمل أن يصيب الأطفال في سن المدرسة كبار السن الذين تتضاءل مناعتهم التي أكسبهم اللقاح إياها، وسط مخاوف من أن تطوراً جديداً في سلالة دلتا قد يكون السبب وراء زيادة حالات الإصابة الحالية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الأربعاء.

وذكر بريور في مقابلة في مؤتمر حول الصحة في بوسطن: "من السابق لأوانه قول ذلك، لكن هذا ما نعتقد أنه التفسير الأكثر ترجيحاً".

وكتب سكوت جوتليب، المفوض السابق لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، عبر تويتر أن هناك حاجة إلى "بحث عاجل" لتحديد ما إذا كانت سلالة دلتا الجديدة "ايه واي. 4"، التي تمثل 8% من الحالات التي ظهر تسلسلها مؤخرا في المملكة المتحدة، أكثر قابلية للانتقال وأكثر قدرة على الإفلات من الدفاعات المناعية.

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