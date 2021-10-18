السعودية.. ماهي الفئات التي ستحصل على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا؟

الوكيل الاخباري- أتاحت المملكة العربية السعودية الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض الفئات.

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وتصدر وسم الجرعة الثالثة قائمة التريند في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالمملكة السعودية، حيث استفسر فيه المغردون عن الفئات التي ستحصل على هذه الجرعة.



وبحسب وزارة الصحة السعودية فإن الفئات المستحقة هم زارعو الأعضاء، والمصابون بفشل كلوي مزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن تجاوز عمره 60 عاما، وأصحاب المهن ذات المخاطر، ومن بينهم الممارسون الصحيون.



وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، قد أوضح أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، أنه تم البدء بإعطاء الجرعة المعززة (الثالثة)، وقال إن الأيام القادمة ستشهد توسعا في إعطاء الجرعة الثالثة لشرائح أخرى من المستفيدين.



وأعلنت الوزارة أن إجمالي جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز 44 مليونا، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.



وأكدت الوزارة أن الدراسات أثبتت أن لقاح "موديرنا" هو أفضل اللقاحات لمواجهة المتحورات.



وسجلت السعودية أمس الأحد، 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 547931 حالة منذ ظهور الجائحة في المملكة.

المصدر: روسيا اليوم