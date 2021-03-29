الصين: الاتهامات بشأن تتبع منشأ كورونا لا أساس لها

الوكيل الاخباري -

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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، رفضها أية اتهامات تتعلق بتتبع منشأ فيروس كورونا، باعتبارها لا أساس لها في الشؤون المتعلقة بالمرض.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جاو لي جيان، في المؤتمر الصحافي اليومي، إن الفريق المشترك من خبراء منظمة الصحة العالمية والصين زاروا تسعة مواقع، من بينها معهد ووهان لأبحاث الفيروسات، وأجروا حلقات نقاش مع الطاقم الطبي وباحثين ومرضى متعافين وأعضاء أسر أعضاء الطاقم الطبي الذين توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا وأشخاص عاديين، وقدم الجانب الصيني بيانات أصلية.