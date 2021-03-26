الصين: تجارب سريرية للقاح كانسينو المستنشق ضد فيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة الأدوية الصينية عن موافقتها إجراء تجارب سريرية للقاح مستنشق ضد كورونا شاركت بتطويره شركة (كانسينو بيولوجيكز) المحلية.

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وذكرت هيئة الأدوية في بيان ببورصة هونغ كونغ مؤخرا، إن إدارة المنتجات الطبية الوطنية وافقت على تطبيق التجارب السريرية للقاح، الذي طورته شركة (كانسينو) بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.



وأشارت إلى أن سلامة وفعالية اللقاح المستنشق ما زالت "رهنا بالتأكيد".

ووافقت إدارة المنتجات الطبية الوطنية بشكل مشروط على لقاح مؤتلف ضد (كوفيد-19) أنتجته (كانسينو) الشهر الماضي، حيث يمثل أول لقاح ناقل فيروسي مضاد لكورونا يتم الموافقة عليه.



وعلى صعيد متصل، قالت لجنة الصحة الوطنية أمس الخميس، إنه تم إعطاء أكثر من 85.85 مليون جرعة من لقاحات كورونا في جميع أنحاء الصين حتى يوم الأربعاء الماضي.



--(بترا)

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