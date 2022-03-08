الثلاثاء 08-03-2022
الوكيل الاخباري

العواد يتوقع انخفاض أسعار الحلويات في رمضان

النواب يقر مادة تتعلق بحالات حل الأحزاب السياسية

بالفيديو.. شاهد عملية إجلاء الطلبة الأردنيين من سومي

التعليم العالي يعلن إجراءات استكمال الإستفادة من المنح والقروض - تفاصيل

أردنيون من سومي لـ " الوكيل الإخباري" : الاغلب خرج من المدينة

الشؤون السياسية تنظر بطلبات ترخيص 19 حزبا جديدا

قرار جديد من الضمان يخص دور الحضانة والمنشآت السياحية

150 مليون دينار عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا

ارتفاع أسعار الذهب محليا

بدء عملية تحرك عدد من الأردنيين إلى خارج مدينة سومي الأوكرانية

الثلاثاء، 08-03-2022 10:36 ص

الصين تطور لقاحا مزدوجا ضد الأنفلونزا وفيروس كورونا

154-222432-novavex-testing-dual-vaccine-corona-influenza_700x400


الوكيل الاخباري - أعلن فريق من العلماء الصينيين عن تطوير لقاح أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.

اضافة اعلان


وقدم باحثون من جامعة فودان في شانغهاي اللقاح الجديد في دراسة نُشرت أخيرا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات سارس-كوف-2 مع ساق هيماجلوتينين ( اتش 7 ان 9 ) المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي.


وباختبار اللقاح المركب على الفئران، والمسمى ايه دي سي 68-كوف/فلو، تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلا من سارس-كوف-2 والإنفلونزا، والتي توفر الحماية من سارس-كوف-2 (بما في ذلك المتغيرات الناشئة) وعدوى (اتش 7 ان 9).


يذكر أن (اتش 7 ان 9) هي سلالة من إنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها لأول مرة أنها أصابت البشر في الصين في آذار 2013، ومن المرجح أن تسبب وباءً في الشتاء والربيع.
وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.

 

بترا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

إصابات كورونا عالمياً تصل الى 448 مليونا

8-1646685182

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا

download

كوريا الجنوبية.. رفع مستوى مخاطر كورونا على الصعيد الوطني إلى أعلى مستوى

6225dd4b4236043e98017f3c

روسيا تسجل تراجعا في معدل الإصابة بفيروس كورونا بنحو 30% خلال الأسبوع الماضي

419776

الصين: ارتفاع مفاجئ لإصابات كورونا

6224de5f4236041b0000c6ff

مصر.. رفع قيود كورونا مرهون بمعدل التطعيم

أخبار متعلقة
e

وفيات كورونا في كندا تتخطى 35 ألف شخص

220228165718361825592

قطر تسجل حالتي وفاة و783 إصابة بفيروس كورونا

e

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تقترب من 200 ألف

AFP_9XU98E

ارتفاع أعداد المصابين بكورونا في مصر

22cecba4-bb2a-4edc-8f2c-cdb0d9094281

فلسطين: 20 وفاة و5219 إصابة جديدة بفيروس كورونا

620504cb4236047d572cae50

إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا للمرة الثانية