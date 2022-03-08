الصين تطور لقاحا مزدوجا ضد الأنفلونزا وفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن فريق من العلماء الصينيين عن تطوير لقاح أحادي الجرعة يمكنه توفير حماية مزدوجة ضد فيروس كورونا والإنفلونزا، وتم اختباره بنجاح على الفئران.

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وقدم باحثون من جامعة فودان في شانغهاي اللقاح الجديد في دراسة نُشرت أخيرا في مجلة علم الفيروسات، قائلين إنهم صمموا مادة مناعية عن طريق دمج مجال ربط مستقبلات سارس-كوف-2 مع ساق هيماجلوتينين ( اتش 7 ان 9 ) المحفوظة والتعبير عنها باستخدام ناقلات لفيروس الشمبانزي الغدي.



وباختبار اللقاح المركب على الفئران، والمسمى ايه دي سي 68-كوف/فلو، تسبب بشكل فعال في تحفيز الأجسام المضادة التي تستهدف كلا من سارس-كوف-2 والإنفلونزا، والتي توفر الحماية من سارس-كوف-2 (بما في ذلك المتغيرات الناشئة) وعدوى (اتش 7 ان 9).



يذكر أن (اتش 7 ان 9) هي سلالة من إنفلونزا الطيور تم الإبلاغ عنها لأول مرة أنها أصابت البشر في الصين في آذار 2013، ومن المرجح أن تسبب وباءً في الشتاء والربيع.

وبحسب الدراسة فإن النتائج تشير إلى أن اللقاح الجديد أسلوب واعد للحد من الأوبئة الناتجة عن فيروسات الجهاز التنفسي.

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