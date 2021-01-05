الغذاء والدواء الأمريكية ترفض تخفيض جرعة اللقاحات ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قالت إدارة الغذاء والدواء بوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية (FDA)، إنه من السابق لأوانه خفض جرعة لقاح Moderna إلى النصف، لتسريع العملية وزيادة تغطية تطعيم السكان.



وأضافت الإدارة، في بيان أمس الاثنين: "نحن نراقب المناقشات والتقارير، حول موضوع تقليص عدد الجرعات، والفاصل الزمني بينها، وتغيير الجرعة (نصف الجرعة)، أو خلط الأدوية لتطعيم المزيد من الأشخاص. هذه الأسئلة المعقولة تحتاج إلى النظر فيها وتقييمها من خلال التجارب السريرية".

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من السابق لأوانه في الوقت الراهن، تغيير الجرعة المعتمدة، أو تغيير جدول اللقاحات، لأن المعلومات المتوفرة لا تبرر ذلك، وفق الإدارة.



وبحسب هذه المؤسسة الرقابية الأمريكية، فإنه بدون توفر المعلومات ذات الصلة، سيشكل إدخال هذه التغييرات، خطرا على صحة المواطنين.



وفي وقت سابق، قال عالم المناعة الأمريكي منصف السلاوي، إن المسؤولين الأمريكيين يبحثون إمكانية خفض جرعة لقاح Moderna إلى النصف، لتسريع العملية وزيادة تغطية تطعيم السكان.

المصدر : روسيا اليوم

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