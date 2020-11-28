السبت 28-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تكشف عن إجراء جديد بسبب كورونا لمنع إرباك الأردنيين

5 أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال 24 ساعة

المستشفى الميداني في مستشفى الأمير حمزة سيكون جاهزاً قريبا

أسعار الذهب السبت 28/11/2020

مديريات العمل في المحافظات تستقبل المراجعين السبت

أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد اليوم

أمانة عمان تطبق خطة الطوارئ للحالات الجوية وتنشر فرقها المتخصصة

محافظ العاصمة : أوقفت عريسا ووالده

بدء رحلة علاج فتى الزرقاء صالح

مدير الطب الشرعي : كورونا يضرب الرئتين فجأة

السبت، 28-11-2020 11:39 ص

في ظل إجراء روسيا مفاوضات مع دول عدة

المغرب تعتزم مناقشة لقاح سبوتنيك V

479


الوكيل الاخباري - صرح وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، بأنه يخطط لمناقشة لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" مع نظيره الروسي ميخائيل موراشكو الأسبوع المقبل.

اضافة اعلان

وقال الوزير، "فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الروسي، قابلت مؤخرًا ممثلًا عن الشركة المصنعة في المغرب شخصيا. والآن أخطط للتحدث مع وزير الصحة الروسي الأسبوع المقبل لمناقشة مسألة اللقاح ذي الناقلين ضد فيروس كورونا، الذي طوره مركز الأبحاث الروسي، غامالي".


ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "Sputnik V" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر موراشكو، إن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.


ووفقًا لوزير الصحة الروسي، أجريت تجارب سريرية للقاح "Sputnik V" الروسي في بيلاروسيا، والبلاد في طريقها إلى التسجيل. وقدم ممثلو فرنسا فقط للتقييم.


في وقت سابق، قال موراشكو، خلال زيارته لبودابست، إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي مستعد لنقل تكنولوجيا إنتاج لقاح "Sputnik V" إلى هنغاريا.


وأشار، إن المنافسة بين اللقاحات عالية، لكن من الضروري الانطلاق من مبدأ مصلحة المواطنين، كما تفعل روسيا، بمساعدتها الدول الأخرى.

 

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وك

أوكرانيا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

البرازيل: 514 وفاة و34130 إصابة جديدة بكورونا

5edc16db191824703655c2e3

كورونا.. ولايات أمريكية تشدد الإجراءات ودول أوروبية تفتح المتاجر

روس

أطباء روس في فلسطين للمساعدة بمكافحة كورونا

820202415225895090173

غزة: 4 وفيات و827 إصابة جديدة بكورونا

mdVjFkjBI0SCmNQr7KAGw6p8X30nTubKIwjBGwSK

تخفيف القيود الصحية بالأرجنتين في ضوء انخفاض الإصابات بكورونا

أخبار متعلقة
tips-to-get-rid-headache

هل الصداع من الأعراض المبكرة لفيروس كورونا؟

1-1386750

مفاجأة طبية.. أشخاص يمتلكون مناعة ضد كورونا رغم عدم إصابتهم

d237fedd9cc2ed2f50b0dd3e5feba931

روسيا تنتج ملايين اللقاحات ضد كورونا

09VIRUS-PFIZER-EXPLAINER-articleLarge

شركة بيونتك مطورة لقاح كورونا مع فايزر: نحاول تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل

23046

روسيا : لقاح سبوتنيك V يسجل فعالية بلغت 92%

Morocco Tangiers coronavirus

المغرب يبدأ توزيع لقاح كورونا خلال أسابيع