المكسيك: سعداء بنتائج استخدام اللقاح الروسي سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - صرح وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، بأن سلطات بلاده راضية عن نتائج استخدام لقاح "سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن تغليف اللقاح الروسي سيبدأ قريبا في المكسيك.

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وقال رئيس الدبلوماسية المكسيكية في مقابلة مع قناة RT الناطقة بالإسبانية، إن "عملية تعبئة اللقاح في المكسيك على وشك البدء، ونأمل أن يحدث هذا الأمر في أقرب وقت ممكن. نحن نتقدم ونعمل بشكل وثيق مع مركز غاماليا والصندوق الروسي للاستثمار المباشر لبدء العملية في أقرب وقت ممكن".



ولفت إبرارد في هذا السياق إلى أن "جميع البلدان الآن تريد تطعيم السكان في أسرع وقت ممكن. تلقى في المكسيك ما بين 10 إلى 11 ٪ من السكان اللقاح في الوقت الحالي. هدفنا هو الوصول إلى 20% في أقصر وقت ممكن. ومن المخطط توريد 24 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V، ويتم حساب كل شيء شهريا".



هذا، ويقول حساب "سبوتنيك V" على موقع "تويتر" إن إنتاج اللقاح الروسي في المكسيك سيبدأ في مايو.

روسيا اليوم