النمسا.. مواجهات بين متظاهرين والشرطة احتجاجا على قيود كورونا

الوكيل الاخباري - شهدت العاصمة النمساوية فيينا، السبت، مواجهات بين قوات الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاج ضد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



وذكرت وسائل اعلام أن أكثر من 40 ألف متظاهر التقوا في ميدان هيلدينبلاتس التاريخي بفيينا، ورفعوا لافتات كتبت عليها من قبيل "لا للتطعيم الإجباري"، و"ارفعوا القيود"، و"انتخابات مبكرة".



وندد المتظاهرون باعتزام الحكومة النمساوية فرض التطعيم بلقاحات مضادة لكورونا اعتبارا من فبراير/ شباط المقبل.

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